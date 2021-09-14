Whoscored признал Дрейера лучшим игроком седьмого тура РПЛ

Новичок казанского «Рубина» Андерс Дрейер признан лучшим футболистом седьмого тура российской Премьер-лиги по версии экспертов портала Whoscored.

В дебютном поединке за команду полузащитник отметился тремя забитыми мячами. Его хет-трик помог «Рубину» разгромно победить екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0.

Кроме Дрейера, в символическую сборную тура были включены следующие футболисты: Гилерме, Зотов, Йокич, Дивеев, Дуглас, Глушаков, Вендел, Промес, Дзюба и Касьерра.

После семи туров «Зенит» продолжает лидировать в таблице РПЛ, вторым идет «Сочи», а топ-3 замыкает столичный «Локомотив».