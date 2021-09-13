Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 179 Комментарии
Премьер-лига

Шалимов: «Нам пауза была нужна. На мой взгляд, мы хорошо потренировались»

13 Сентября 2021 • 18:26 Комментировать
Рубин
2:0
Урал
1.65 3.70 5.70
1-й тайм

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы говорили, что есть проблемы в психологии, в нападении где-то лишний пас боятся ребята сделать, как раз таки из-за турнирной ситуации, которая давит. Вот эта пауза на матчи сборных помогла как-то решить эту проблему?

- Помогла или нет, посмотрим сегодня после игры, во время игры и после игры по результату. А так, конечно, нам пауза была нужна. На мой взгляд, мы хорошо потренировались, сборников у нас не было, все ребята были с нами. Мы достаточно хорошую работу провели. Сейчас будем надеяться, что мы в этих компонентах улучшим и будем посмелее играть в атаке, когда мяч у нас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Рубин 2:0 Урал 1.6 3.95 6.2
13.09  19:30 Ростов ... Краснодар 3.15 3.45 2.32
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
19:02 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:51 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на южное дерби
18:33 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Будем смотреть на форму и состояние Хвичи и Деспотовича по ходу игры»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Нам пауза была нужна. На мой взгляд, мы хорошо потренировались»
18:01 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 2
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Кашшаи покинет должность главы департамента судейства РФС
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Казанский ушёл с «Матч ТВ» 1
14:14 · Россия. Премьер-лига
Фернандес: «После Евро я задумался об уходе со сборной» 1
14:00 · Россия. Премьер-лига
Погребняк ответил на вопрос о завершении карьеры
12:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Ростов» - «Краснодар» 1
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» поздравил теннисиста Медведева с триумфом на US Open
11:04 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Рубин» - «Урал» от Бубнова
09:56 · Россия. Премьер-лига
Витория обратился к болельщикам «Спартака» 1
09:21 · Россия. Премьер-лига
Хабиб сравнил Дениса Макарова с ди Марией
08:29 · Россия. Премьер-лига
Сборная России поздравила Даниила Медведева с победой на US Open
Все новости
Рекомендуем