Шалимов: «Нам пауза была нужна. На мой взгляд, мы хорошо потренировались»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы говорили, что есть проблемы в психологии, в нападении где-то лишний пас боятся ребята сделать, как раз таки из-за турнирной ситуации, которая давит. Вот эта пауза на матчи сборных помогла как-то решить эту проблему?

- Помогла или нет, посмотрим сегодня после игры, во время игры и после игры по результату. А так, конечно, нам пауза была нужна. На мой взгляд, мы хорошо потренировались, сборников у нас не было, все ребята были с нами. Мы достаточно хорошую работу провели. Сейчас будем надеяться, что мы в этих компонентах улучшим и будем посмелее играть в атаке, когда мяч у нас.