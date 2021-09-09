Гендиректор «Рубина»: «Хвича уже тренируется и готовится к матчам»

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался по поводу травмы полузащитника команды Хвичи Кварацхелии. Также он рассказал, были ли летом предложения от других клубов по поводу трансфера игрока.

Сайманов заявил, что Хвича уже тренируется и готовится к матчам. Кроме этого, он добавил, что летом клуб не получил ни одного предложения по поводу перехода грузина. Гендиректор отметил, что в «Рубине» хотят сохранить игрока, пишет «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии четыре матча в РПЛ, в которых он забил один гол. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляли «Ювентус» и «Тоттенхэм».