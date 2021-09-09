Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 198 Комментарии
Премьер-лига

Гендиректор «Рубина»: «Хвича уже тренируется и готовится к матчам»

09 Сентября 2021 • 11:48 Комментировать
Рубин
...
Урал
1.60 3.85 6.00
13.09 18:30

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался по поводу травмы полузащитника команды Хвичи Кварацхелии. Также он рассказал, были ли летом предложения от других клубов по поводу трансфера игрока.

Сайманов заявил, что Хвича уже тренируется и готовится к матчам. Кроме этого, он добавил, что летом клуб не получил ни одного предложения по поводу перехода грузина. Гендиректор отметил, что в «Рубине» хотят сохранить игрока, пишет «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии четыре матча в РПЛ, в которых он забил один гол. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляли «Ювентус» и «Тоттенхэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.09  14:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 1.77 3.9 4.6
11.09  16:30 Зенит ... Ахмат 1.36 5.2 8.6
11.09  19:00 Спартак Москва ... Химки 1.61 4 5.8
12.09  14:00 Арсенал Тула ... ЦСКА Москва 4.6 3.65 1.82
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
13:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Смолов, Керк и Бека-Бека - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Милана» прокомментировал слухи касательно перехода Азмуна
11:19 · Россия. Премьер-лига
Помощник Тедеско рассказал о роли Салиховой в «Спартаке»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Зайнутдинова опроверг слухи об уходе игрока из ЦСКА
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Будь лидером не только на поле, но и за его пределами»: «Локомотив» поздравил Баринова с днём рождения
10:15 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Я не в курсе дел «Спартака»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Источник: Малком и Клаудиньо помогут «Зениту» в матчах с «Ахматом» и «Челси» 1
09:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Рафы Силвы подтвердил, что интерес к игроку проявлял клуб РПЛ
09:06 · Россия. Премьер-лига
Испанский топ-клуб хочет бесплатно подписать Азмуна
02:12 · Россия. Премьер-лига
Спартак - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08 · Россия. Премьер-лига
Зенит - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Россия. Премьер-лига
Локомотив - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Сентября
23:41 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не потянул финансовые пожелания Самошникова слухи
23:14 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «С Испанией не совсем удовлетворительный результат, но у Мальты мы выиграли, это самое главное»
Все новости
Рекомендуем