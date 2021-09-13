Слуцкий: «Будем смотреть на форму и состояние Хвичи и Деспотовича по ходу игры»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Хвича и Деспотович восстановились после травм. Сегодня они в стартовом составе, расскажите про их состояние, готовы ли они играть все 90 минут?

- Если мы не попробуем, мы не поймем, потому что они не играли в контрольной игре против «Краснодара», но последнюю неделю они отработали в общей группе, поэтому будем смотреть на их форму и состояние по ходу игры.

- «Рубин» очень сильно изменился по сравнению с началом сезона. Многие ушли, многие прошли. Как вы оцените трансферную кампанию, все ли позиции усилили? Насколько качественным получилось усиление?

- Трансферную кампанию всегда оценивает сезон. От того, как мы будем выступать, как мы будем выглядеть, насколько качественно будем играть, от этого и будет зависеть оценка нашей трансферной кампании, но то, что было очень сложное трансферное окно, то, что было огромное количество слухов вокруг футболистов, то, что изменения происходили в последнюю минуту, и даже сегодня у нас есть футболисты в протоколе и стартовом составе, для которых эта игра станет дебютом. Поэтому понятно, что это было достаточно сложно, напряженно, и для тренера это всегда проблемная позиция, когда нет стабильности, окончательного понимания, и многие трансферы делались «на флажке». Но еще раз повторяю, что качество нашей селекции мы сможем оценивать уже по итогам сезона.