Дрейер отличился дебютным хет-триком в матче за «Рубин»

Только что закончился поединок между «Рубином» и «Уралом» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги – казанцы одержали уверенную победу со счетом 4:0. Примечательно, что героем встречи стал летний новичок команды Андерс Дрейер.

Датчанин, перешедший из «Мидтьюлланда», уже во втором своем матче оформил хет-трик. Свой последний гол вингер забил уже в компенсированное время.

Таким образом, «Рубин» набрал 14 очков и вышел на промежуточное четвертое место в турнирной таблице. «Урал» же снова не сумел добыть свою первую победу в сезоне, замыкая список команд с двумя набранными пунктами.