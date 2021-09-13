Самошников травмировался в игре против «Урала»

«Рубин» сегодня без особых проблем одолел «Урал» с разгромным счетом 4:0, но концовка поединка была смазана из-за травмы защитника сборной России Ильи Самошникова. 23-летний футболист не смог закончить матч и был вынужденно заменен на 79-й минуте.

О степени повреждения пока не сообщается. Отметим, что Самошников принял участие во всех трех поединках национальной команды под руководством Валерия Карпина. В игре против Кипра футболист вовсе вышел в стартовом составе.

Примечательно, что Самошников пропустил лишь один официальный матч «Рубина» в текущем сезоне – россиянин не был включен в заявку на противостояние с польским «Ракувом» в Лиге конференций УЕФА на выезде.