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Премьер-лига

Дрейер: «Подумал, что единственный способ сыграть в этом эпизоде, это именно сыграть пяткой»

13 Сентября 2021 • 20:34 Комментировать
Рубин
4:0
Урал
окончен

Лучший футболист матча «Рубин» - «Урал» (4:0) Андерс Дрейер поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я очень счастлив, это был сложный матч. Хороший первый тайм, мы забили два быстрых гола. Во втором тайме соперник тоже старался, но, тем не менее, мы забили еще два гола и одержали победу. Я очень счастлив за команду.

- Первый гол получился вообще невероятным, вы пяткой забили после паса Хвичи. Как родилось это решение, как решили бить именно пяткой?

- Да, получился хороший гол и замечательная передача от Хвичи. Когда он получил мяч и прострелил, я подумал, что единственный способ сыграть в этом эпизоде, это именно сыграть пяткой. Мяч оказался в воротах. Все произошло замечательно, замечательный гол и замечательная передача от Квары.

- Какие впечатления вообще от Казани и чемпионата России?

- Город замечательный. Я очень счастлив и старался показать на поле все свое счастье. Я уже здесь чуть больше недели, и каждый день, что я нахожусь здесь, меня преисполняет счастье, я стараюсь это показать на поле.

- Слуцкий говорил, что вам нужно время на адаптацию. Получается, что уже всё, адаптировались?

- Я правда думаю, что мне необходимо еще некоторое время на адаптацию при оборонительных действиях и игре в прессинге. Но в атаке нам предоставляют свободу, так что я думаю, что все идет замечательно.

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Рубин Андерс Дрейер
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