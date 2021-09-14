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Премьер-лига

Дрейер: «Три очка, хет-трик, дебют»

14 Сентября 2021 • 08:21 Комментировать
Рубин
4:0
Урал
окончен

Новичок казанского «Рубина» Андерс Дрейер, отметившийся хет-триком в дебютном поединке за российский коллектив, прокомментировал победу над «Уралом».

«Вперед, «Рубин». Три очка, хет-трик, дебют», - написал датский футболист в своем инстаграм-аккаунте.

В понедельник, 13 сентября, «Рубин» на своем домашнем стадионе принимал екатеринбургский «Урал». Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0.

После семи туров чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 набранных баллов. Следующий матч «Рубин» проведет против петербургского «Зенита».

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Рубин Андерс Дрейер
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