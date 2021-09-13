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Премьер-лига

Мощный дебют Дрейера с хет-триком растерзал «Урал»: «Рубин» ярко прервал безвыигрышную серию

13 Сентября 2021 • 20:20 Комментировать (2)
Рубин
4:0
Урал
окончен

«Рубин» вернулся не только в чемпионат России, но и на стадион «Центральный», где играл с «Уралом».

Протокол игры  
Рубин 4:0 Урал
(1:0) Дрейер Андерс 2'    
(2:0) Мамин Артём 13'    
(3:0) Дрейер Андерс 80'    
(4:0) Дрейер Андерс 90'    
Дюпин Юрий Зотов Георгий   83' (Суриков Степан (   83') Уремович Филип Талби Монтассар Самошников Илья Ин-Бём Хван   19' Абильдгор Оливер   56' Дрейер Андерс Хакшабанович Сеад   52' Кварацхелия Хвича   63' (Онугха Герман (   63'   86') Деспотович Джордже   63' (Бакаев Солтмурад (   63')
Запасные: Костюков Михаил Савицкий Иван Янович Никита Игнатьев Иван Медведев Никита Мусаев Леон
Помазун Илья Адамов Арсен Кузьмичев Иван Мамин Артём Кулаков Денис Йовичич Бранко   78' (Подберёзкин Вячеслав (   78') Мишкич Даниэль   77' (Luka Gagnidze (   77') Колесниченко Кирилл   70' (Гогличидзе Лео (   70') Гаджимурадов Рамазан   36'   78' (Ибрахимай Илльдрен (   78') Егорычев Андрей   78' (Агеев Михаил (   78') Бикфалви Эрик
Запасные: Годзюр Ярослав Панюков Андрей Евсеев Алексей Железнов Юрий
13 сентября. Стадион "Казань Арена" (Казань).

«Рубин» лихо стартовал в текущем сезоне, прежде чем его накрыла кризисная серия. И пауза на сборные пришлась для него весьма кстати, чтобы освежиться. «Уралу» она тоже вряд ли помешала, поскольку он начал этот розыгрыш Премьер-лиги откровенно плохо и стал главным кандидатом на вылет. Отчётный матч проходил на стадионе «Центральный». Наверняка Леонид Слуцкий был очень рад этому факту. «Казань Арену» временно отстранили от проведения матчей из-за неудовлетворительного качества газона.

«Рубин» не потерял своего самого ценного футболиста Кварацхелию в минувшее трансферное окно, хотя переходных слухов вокруг него крутилось немало. Хвича не летал в сборную Грузии, а в конце августа был травмирован, так что к «Уралу» должен был подойти без усталости. Он попал в стартовый состав, не только как восстановившийся Деспотович, но и как датский новичок Дрейер, подписанный совсем недавно. Уже на второй минуте тот филигранно забил своим первым касанием, пяткой переправив мяч в правый угол после низкой доставки Хвичи с левого фланга (1:0).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Рубин Казань Rubin Kazan (@fcrk)

Игра нормально давалась хозяевам, и второй их гол не заставил себя долго ждать. Правда, уральцы провели его в свои ворота сами. Кварацхелия отрезал двух оппонентов на левом фланге пасом на Абильдгора, тот прострелил по воздуху, и Мамин на ближней штанге срезал мяч в сетку (2:0). Видимо, партнёры не подсказали ему, что замыкать эту передачу  за его спиной из «рубиновых» было некому. Были волжане близки и к крупному счёту, но Самошников на добивании попал в штангу. Впрочем, екатеринбуржцы не повесили нос и перешли к более атакующей игре со своей стороны. Крен был сделан на правый фланг. Мишкич со штрафного выстрелил весьма опасно, однако Дюпин был на высоте.

К концу первого тайма казанцы перевели свою игру выше. Возможно, их призвал к этому Слуцкий, увидевший, что его команда стала подсаживаться назад. В перерыве Шалимов наверняка постарался вселить уверенность в своих подопечных, и «шмели» в начале второго тайма вернулись к атакующим попыткам. Причём они едва не заработали пенальти. Гаджимурадова остановил рукой на входе в штрафную Абильдгор. Судья Москалёв сначала указал на точку, и Бикфалви уже приготовился бить с одиннадцатиметровой отметки, но видеоассисенты вынесли правильный вердикт, что фол случился до штрафной, поэтому пенальти был трансформирован в штрафной. Уральцы неудачно разыграли его домашней заготовкой.

«Рубин» вновь успокоил игру, а потом начал угрожать чужим воротам. И не зря, потому что на 80-й минуте Дрейер здорово разобрался с защитниками на проекции правой штанги и поразил ближний угол (3:0). Более того, в добавленное время он отличился ещё раз, замкнув прострел слева от Солтмурада Бакаева (4:0). Дрейер отметился сразу хет-триком в дебютном матче за казанский коллектив. Команда Леонида Слуцкого громит последний клуб таблицы, прерывает четырёхматчевую безвыигрышную серию (с Лигой Конференций) и поднимается на четвёртое место, вклиниваясь в пространство между «Локомотивом» и «Динамо».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
13 Сентября 2021 в 22:15

ай молодцы звезды рубиновыя!
Spirit
13 Сентября 2021 в 20:59
Ну да, это польский Ракув)))
На Евро-Футболе:
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окончен Рубин 4:0 Урал
окончен Ростов 1:1 Краснодар
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