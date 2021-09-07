Зотов – о Кварахцелии: «Рад, что в команде остаётся такой сильный игрок»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов высказался насчёт трансферных слухов, которые регулярно ходили вокруг футболистов казанской команды.

«В команде не было суперзаметно, что кто-то куда-то собирается уходить. Все профессионалы и свою работу выполняли до конца», - сказал Зотов в общении с изданием «Бизнес Online».

Защитник «Рубина» поделился также своим мнением относительно того, что трансфер Хвичи Кварацхелии, несмотря на интерес к нему со стороны «Ювентуса» и «Тоттенхэма», так и не состоялся: «Рад, что команде остаётся такой сильный игрок». Зотов добавил, что если его одноклубник продолжит выступать на высоком уровне, топ-клубы непременно вернутся за ним в будущем.