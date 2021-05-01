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Стукалов: «Ребятам сказал, что вот такой характер если будет, то всё будет нормально»

01 Мая 2021, 18:47,

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Прекрасно себе представляли, какая будет игра. В первом тайме, к сожалению, до наших вынужденных замен, я считаю, мы достойно выглядели и владели где-то преимуществом, хотя там где-то были две помарочки, и ЦСКА мог открыть счет. Во втором тайме нас уже сложнее было, потому что много структурных изменений, люди выходили на позиции, где до этого не играли, потому что есть травмированные, есть проблемы, есть дисквалифицированные. Во втором тайме нам было тяжело. Понятно, что когда ты ведешь в счете и упускаешь, есть осадок, но это очко может быть золотым.

- Наверное, все-таки здорово, что оставшиеся два матча, пускай один с «Зенитом», а второй - с «Арсеналом», все-таки пройдут дома?

- Безусловно, все-таки родные стены, я надеюсь, что наши болельщики нас поддержат. У нас важные два финала, я ребятам это сказал сейчас, что вот такой характер если будет, то все будет нормально.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Алексей Стукалов
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