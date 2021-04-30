Жемаледтинов – об игре с ЦСКА: «Принципиальный матч для меня»

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов считает принципиальным матч против ЦСКА, воспитанником которого он является.

«Конечно, игра принципиальная для меня, все-таки ЦСКА – бывший клуб. Будет приятно увидеть бывших партнеров и товарищей по команде. Но никому ничего доказывать не собираюсь», - цитирует Жамалетдинова пресс-служба уфимцев.

Матч между ЦСКА и «Уфой» состоится завтра, первого мая, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Жамалетдинов сыграл двадцать девять матчей за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.