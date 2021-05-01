Дивеев высказался о предстоящем матче с «Уфой»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Уфы» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги.

«В чемпионате у «Уфы» ни разу не выигрывал. Будем готовиться! «Уфа» хорошо смотрелась со «Спартаком» (3:0), но у нее были проблемы, и четко видно, какие именно», - передает слова футболиста пресс-служба столичного клуба.

Встреча между ЦСКА и «Уфой» состоится в субботу, первого мая, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.

После 27 туров чемпионата России «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, а уфимцы находятся на 14-й строчке.