Олич пожаловался на «кадровый голод» в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- В последних матчах приходится непросто, и растет давление на вас. Могли ли ожидать, что так будет, когда придете в ЦСКА?

- Конечно, последние три матча проиграли, нелегко ни мне, ни команде, но к сегодняшнему матчу к нам вернулись два игрока, которые несколько недель отсутствовали. Мне было очень сложно, было очень мало игроков, которые бы могли конкурировать за место в составе. Сегодня Кучаев и Эмиль Бохинен вернулись в команду, это очень важно для меня.

- Я так понимаю, Карпов стартовом составе. Хотелось бы понять, ЦСКА сегодня будет играть в три центральных защитника, или кто-то из этих ребят уйдет направо?

- Карпин не был так долго, дней 12, поэтому он готов играть. Но Кучаева уже долго не было, позавчера он провел с нами первую тренировку. Эмиля тоже не было, он провел только один матч при мне. Это два очень важных игрока. Он начал тренироваться 3-4 дня назад и сегодня выйдет в стартовом составе.