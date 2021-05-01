Спасение от Чалова и потеря Влашича: ЦСКА всё же спасся от домашнего проигрыша «Уфе»

ЦСКА, претендующий на Лигу конференций, принимал «Уфу» на скандальном фоне.

Перед матчем некоторые известные спортивные СМИ объявили «армейскому» клубу демарш, что только добавило негатива в ситуацию ЦСКА, который имел трёхматчевую пораженческую серию. Поражения подряд от «Сочи», «Локомотива» и «Спартака» не подняли котировки Ивицы Олича, однако не всё для «армейцев» было потеряно.

Например, у них оставались не самые плохие шансы завоевать путёвку в Лигу конференций, то есть не пролететь мимо еврокубков впервые за долгое-долгое время. Чтобы не отдалять от себя международную мечту, «красно-синим» требовалось обыграть дома «Уфу». Правда, башкирский клуб тоже был здорово турнирно мотивирован – победа «Ротора» над «Ахматом» вернула уфимцев в прямую вылетную зону.

«Армейцы» не стали обозначать свою доминацию с первых минут, и порой создавалось впечатление, что именно «Уфа» ведёт игру. Как модно сейчас говорить, гости имели подходы к чужой штрафной. Команды обменялись дальними ударами – Камилов обводящим образом немного не попал в створ, а после выстрела Облякова пришлось поработать Беленову.

В районе двадцатой минуты «красно-синие» прибавили и создали три голевых момента. Рондон не переиграл Беленова с правого угла вратарской, Дивеев не справился с чужим вратарём на подаче углового, плюс Рондон затем оставил не у дел Никитина и выскочил на рандеву с Беленовым по левому полуфлангу, но пробил во внешнюю часть сетки.

В перерыве ЦСКА понёс невынужденную и при том весьма значимую потерю – из-за травмы матч не смог продолжить главная звезда команды Влашич. Все привыкли, что основной позитивный креатив у «красно-синих» исходит именно от Николы, а без него надо было перестраиваться, и хозяева не смогли избежать пропущенного гола. На 65-й минуте экс-«армеец» Жамалетдинов отпасовал с левого фланга в центр Камилову, который коротко продлил на Мрзляка, пославшего мяч в створ от правой штанги (0:1).

Четвёртое поражение подряд стало бы для Олича ну очень плохой серией, да и всей команде это не сулило ничего хорошего в плане атмосферы, восприятия болельщиками и домыслов о внутренних делах клуба. Ничья не стала бы панацеей, но всё-таки одно очко лучше полного отсутствия оных. В общем, своё голевое слово наконец-то сказал после своего знаменитого декабрьского хет-трика Чалов. Он замкнул скидку Карпова с правой штанги, куда слева навесил Эджуке (1:1).

Итог – делёж очков. Хоть «Уфа» и не обыгрывала ЦСКА ни разу, башкирский клуб в последнее время регулярно вставляет «армейскому» коллективу палки в колёса – четыре последних домашних матча «красно-синих» против «Уфы» в чемпионате закончились с ничейным счётом. Команда Ивицы Олича набирает одно очко, выходит на пятое место и будет теперь болеть за «Краснодар», с которым сыграет в следующем туре – чтобы сохранить место в топовой пятёрке, для ЦСКА нужно поражение «барсов» в южном региональном дерби.

Кирилл Иванцов