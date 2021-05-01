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Спасение от Чалова и потеря Влашича: ЦСКА всё же спасся от домашнего проигрыша «Уфе»

01 Мая 2021, 18:29,

ЦСКА, претендующий на Лигу конференций, принимал «Уфу» на скандальном фоне.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:1 Уфа
    66' Мрзляк Филип (0:1)
(1:1) Чалов Фёдор 71'    
Акинфеев Игорь Карпов Вадим Дивеев Игорь Васин Виктор Щенников Георгий   46' (Тикнизян Наир (   46') Ахметов Ильзат Обляков Иван Сигурдссон Арнор   46' (Чалов Фёдор (   46') Влашич Никола   46' (Кучаев Константин (   46') Эджуке Чидера Рондон Саломон
Запасные: Шкурин Илья Бохинен Эмиль Помазун Илья
Беленов Александр Бауэр Мориц Плиев Константин Никитин Алексей Табидзе Джемал   46' (Голубев Артём (   46'   88' Сысуев Дмитрий   90') Милетич Неманья Камилов Владислав Иванов Олег Мрзляк Филип   64'   74' (Бизоза Парфе (   74') Жамалетдинов Тимур   74' (Урунов Остон (   74'   89') Комнен Андрич   90' (Аликин Павел (   90')
Запасные: Кротов Вячеслав Морозов Григорий Чернов Алексей
01 мая. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Перед матчем некоторые известные спортивные СМИ объявили «армейскому» клубу демарш, что только добавило негатива в ситуацию ЦСКА, который имел трёхматчевую пораженческую серию. Поражения подряд от «Сочи», «Локомотива» и «Спартака» не подняли котировки Ивицы Олича, однако не всё для «армейцев» было потеряно.

Например, у них оставались не самые плохие шансы завоевать путёвку в Лигу конференций, то есть не пролететь мимо еврокубков впервые за долгое-долгое время. Чтобы не отдалять от себя международную мечту, «красно-синим» требовалось обыграть дома «Уфу». Правда, башкирский клуб тоже был здорово турнирно мотивирован – победа «Ротора» над «Ахматом» вернула уфимцев в прямую вылетную зону.

«Армейцы» не стали обозначать свою доминацию с первых минут, и порой создавалось впечатление, что именно «Уфа» ведёт игру. Как модно сейчас говорить, гости имели подходы к чужой штрафной. Команды обменялись дальними ударами – Камилов обводящим образом немного не попал в створ, а после выстрела Облякова пришлось поработать Беленову.

В районе двадцатой минуты «красно-синие» прибавили и создали три голевых момента. Рондон не переиграл Беленова с правого угла вратарской, Дивеев не справился с чужим вратарём на подаче углового, плюс Рондон затем оставил не у дел Никитина и выскочил на рандеву с Беленовым по левому полуфлангу, но пробил во внешнюю часть сетки.

В перерыве ЦСКА понёс невынужденную и при том весьма значимую потерю – из-за травмы матч не смог продолжить главная звезда команды Влашич. Все привыкли, что основной позитивный   креатив у «красно-синих» исходит именно от Николы, а без него надо было перестраиваться, и хозяева не смогли избежать пропущенного гола. На 65-й минуте экс-«армеец» Жамалетдинов отпасовал с левого фланга в центр Камилову, который коротко продлил на Мрзляка, пославшего мяч в створ от правой штанги (0:1).

Четвёртое поражение подряд стало бы для Олича ну очень плохой серией, да и всей команде это не сулило ничего хорошего в плане атмосферы, восприятия болельщиками и домыслов о внутренних делах клуба. Ничья не стала бы панацеей, но всё-таки одно очко лучше полного отсутствия оных. В общем, своё голевое слово наконец-то сказал после своего знаменитого декабрьского хет-трика Чалов. Он замкнул скидку Карпова с правой штанги, куда слева навесил Эджуке (1:1).

Итог – делёж очков. Хоть «Уфа» и не обыгрывала ЦСКА ни разу, башкирский клуб в последнее время регулярно вставляет «армейскому» коллективу палки в колёса – четыре последних домашних матча «красно-синих» против «Уфы» в чемпионате закончились с ничейным счётом. Команда Ивицы Олича набирает одно очко, выходит на пятое место и будет теперь болеть за «Краснодар», с которым сыграет в следующем туре – чтобы сохранить место в топовой пятёрке, для ЦСКА нужно поражение «барсов» в южном региональном дерби.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, Уфа, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (2)
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0
Dimauskas
01 Мая 2021, 18:50

Удивительно что произошло с Эджуке. А оборона то что у ЦСКА творила,давала пристреливаться. пипец. Скажите это что было?

1
ингерман
01 Мая 2021, 18:39

ай после возвращения газиза уфимские воспряли.. думаю олича после чемпа попросяц.. поменяли колхозника на пьяного зав-клубом.. )))

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