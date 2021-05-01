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Беленов: «Ехали сюда за победой, и по тому, как матч складывался, могли даже выиграть у ЦСКА»

01 Мая 2021, 18:42,

Лучший футболист матча ЦСКА - «Уфа» (1:1) Александр Беленов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы ехали сюда за победой, и по тому, как матч складывался, могли даже выиграть. Но где-то просели, может быть, даже испугались, что у нас все получалось во втором тайме. Если честно, рассчитывали на большее.

- Персонально сегодня защитники очень много выручали. «Уфа» здорово сыграла в обороне, не было отрезков, где команда проигрывала ЦСКА вчистую. Так ли это?

- Я для того там и стою, чтобы что-то делать. Партнеры помогают. Мы делаем одно дело, мы команда, мы будем дальше биться, у нас две игры, можно сказать, два финала.  Поэтому будем максимально стараться и настраиваться на победы.

- Хоть Алексей Стукалов и сказал, что вы не обращаете внимания на «Ротор», я знаю, что вы в раздевалке знали о результате того матча. Как это повлияло на то,  с каким настроением вы сегодня выходили на поле?

- Нет, я бы не сказал. Здесь такой момент, что все зависит от нас. Если мы выигрываем, то будем выше, я думаю. В первую очередь нужно отталкиваться от себя, а потом уже смотреть в таблицу. Ситуация у нас не очень простая, никто руки не опускает, поэтому будем стараться подняться выше из этой зоны.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Александр Беленов
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