Беленов: «Ехали сюда за победой, и по тому, как матч складывался, могли даже выиграть у ЦСКА»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Уфа» (1:1) Александр Беленов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы ехали сюда за победой, и по тому, как матч складывался, могли даже выиграть. Но где-то просели, может быть, даже испугались, что у нас все получалось во втором тайме. Если честно, рассчитывали на большее.

- Персонально сегодня защитники очень много выручали. «Уфа» здорово сыграла в обороне, не было отрезков, где команда проигрывала ЦСКА вчистую. Так ли это?

- Я для того там и стою, чтобы что-то делать. Партнеры помогают. Мы делаем одно дело, мы команда, мы будем дальше биться, у нас две игры, можно сказать, два финала. Поэтому будем максимально стараться и настраиваться на победы.

- Хоть Алексей Стукалов и сказал, что вы не обращаете внимания на «Ротор», я знаю, что вы в раздевалке знали о результате того матча. Как это повлияло на то, с каким настроением вы сегодня выходили на поле?

- Нет, я бы не сказал. Здесь такой момент, что все зависит от нас. Если мы выигрываем, то будем выше, я думаю. В первую очередь нужно отталкиваться от себя, а потом уже смотреть в таблицу. Ситуация у нас не очень простая, никто руки не опускает, поэтому будем стараться подняться выше из этой зоны.