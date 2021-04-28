​КДК отменил красную карточку Ахметова

Красная карточка Ильзата Ахметова, показанная футболисту в игре со «Спартаком», была отменена решением КДК. Таким образом, полузащитник ЦСКА сможет выйти на поле в ближайшем поединке своей команды против «Уфы», который запланирован на первый день мая.

Отмена красной карточки Ахметова не стала сюрпризом, поскольку ещё во вторник стало известно о решении ЭСК о том, что игрок ЦСКА не заслуживал удаления за фол в дерби против «Спартака». В среду на официальном сайте РФС были опубликованы пояснения по этому эпизоду.

ЦСКА на текущую минуту занимает только шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.