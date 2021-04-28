​КДК отменил красную карточку Ахметова

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28 Апреля 2021, 15:01,
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Красная карточка Ильзата Ахметова, показанная футболисту в игре со «Спартаком», была отменена решением КДК. Таким образом, полузащитник ЦСКА сможет выйти на поле в ближайшем поединке своей команды против «Уфы», который запланирован на первый день мая.
Отмена красной карточки Ахметова не стала сюрпризом, поскольку ещё во вторник стало известно о решении ЭСК о том, что игрок ЦСКА не заслуживал удаления за фол в дерби против «Спартака». В среду на официальном сайте РФС были опубликованы пояснения по этому эпизоду.
ЦСКА на текущую минуту занимает только шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов