Дивеев: «Не в обиду «Уфе», но мы должны были выигрывать»

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02 Мая 2021, 09:36,
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает нелогичным результат матча 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).
- Мы два тайма доминировали, у нас были моменты. Пропустили один удар от соперника в створ, и он закончился голом. Не в обиду «Уфе», но мы должны были выигрывать, - цитирует Дивеева клубная пресс-служба.
Футболист считает, что обвинения в слабой физической форме команды необоснованные. «Армейцы» имели неделю на подготовку к матчу, а в те отрезки, когда соперник контролировал ход игры, москвичи «восстанавливались и дальше шли в атаку».
Также Дивеев добавил, что команда понимает тренерские идеи Ивицы Олича и пытается их реализовать на поле.
После 28 туров ЦСКА занимает шестое место.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев