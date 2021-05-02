Дивеев: «Не в обиду «Уфе», но мы должны были выигрывать»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает нелогичным результат матча 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

- Мы два тайма доминировали, у нас были моменты. Пропустили один удар от соперника в створ, и он закончился голом. Не в обиду «Уфе», но мы должны были выигрывать, - цитирует Дивеева клубная пресс-служба.

Футболист считает, что обвинения в слабой физической форме команды необоснованные. «Армейцы» имели неделю на подготовку к матчу, а в те отрезки, когда соперник контролировал ход игры, москвичи «восстанавливались и дальше шли в атаку».

Также Дивеев добавил, что команда понимает тренерские идеи Ивицы Олича и пытается их реализовать на поле.

После 28 туров ЦСКА занимает шестое место.