Стукалов объяснил отсутствие в составе Кротова и Морозова

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01 Мая 2021, 16:44,
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».
- Начало встречи с «Сочи», мягко говоря, не очень удалось. К тому же мы посчитали, что в 70% матчей «Уфа» пропускает первой. Был ли сделан какой-то акцент по этому поводу, как нужно сегодня провести первые минуты матча?
- В первые минуты всегда нужно играть агрессивно. В поединке против «Сочи» не получилось это сделать. Конечно, мы разобрали все эти моменты, постараемся сыграть более надежно в начале встречи.
- Что касается состава, дисквалификация Йокича, Беленов, вроде, поправился и в порядке, а также есть два изменения. Сегодня нет Морозова и Кротова. С чем связано их отсутствие?
- У Кротова микротравма. Морозов? Посчитали, что Милетич в этой игре лучше сыграет в атаку.
- Сейчас следите в раздевалке за тем, что происходит в матче «Ротора» и «Ахмата»?
- Нет, а какой смысл? Все от нас зависит.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Уфа, Алексей Стукалов