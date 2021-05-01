Стукалов объяснил отсутствие в составе Кротова и Морозова

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Начало встречи с «Сочи», мягко говоря, не очень удалось. К тому же мы посчитали, что в 70% матчей «Уфа» пропускает первой. Был ли сделан какой-то акцент по этому поводу, как нужно сегодня провести первые минуты матча?

- В первые минуты всегда нужно играть агрессивно. В поединке против «Сочи» не получилось это сделать. Конечно, мы разобрали все эти моменты, постараемся сыграть более надежно в начале встречи.

- Что касается состава, дисквалификация Йокича, Беленов, вроде, поправился и в порядке, а также есть два изменения. Сегодня нет Морозова и Кротова. С чем связано их отсутствие?

- У Кротова микротравма. Морозов? Посчитали, что Милетич в этой игре лучше сыграет в атаку.

- Сейчас следите в раздевалке за тем, что происходит в матче «Ротора» и «Ахмата»?

- Нет, а какой смысл? Все от нас зависит.