Масалитин: «ЦСКА пошёл по наклонной»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничейный результат в матче «армейцев» и «Уфы» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«В начале игры ЦСКА создал пару-тройку моментов, которые могли бы отразиться на счете, но этого не случилось. Играли, скажем так, средне. В начале чуть взорвались, потом перешли на удержание мяча без обострений. После перерыва с заменами стали играть получше. Гол пропустили опять из центральной зоны, где должны были находиться Обляков или Ахметов. Очень хорошим получился удар, Игорь среагировал, но это не помогло. Начали использовать Рондона, который стал выигрывать верховые единоборства, и началось давление, которое и привело к голу Чалова. А дальше додавить не хватило ни сил, ни мастерства.

Отсутствие игроков у ЦСКА сказывается только сзади. Фернандеса нет, Магнуссона тоже. Но надо забивать не один гол, чтобы выигрывать. Надо забивать два-три. Надо создавать моменты и реализовывать их. Нет Фернандеса, ну надо перестраиваться, надо включаться кому-то другому. Выпустили два нападающих - начало чувствоваться давление. Может быть, нужно играть в два нападающих, а не в одного.

Снизились ли у ЦСКА шансы на еврокубки? Я думаю, что у ЦСКА уже давно все снизилось. Чуда не случилось. В отличие от той же «Уфы», которая преобразилась, ЦСКА пошел по наклонной. В принципе, это было ожидаемо. «Армейцы» этот сезон уже просто доигрывают. Может быть, займут пятое место и все-таки попадут в еврокубки при удачном стечении обстоятельств: «Локомотив» может помочь, выиграв Кубок. Честно говоря, с такой игрой - мало верится», - сказал Масалитин.