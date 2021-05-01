Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Масалитин: «ЦСКА пошёл по наклонной»

01 Мая 2021, 20:40,

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничейный результат в матче «армейцев» и «Уфы» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«В начале игры ЦСКА создал пару-тройку моментов, которые могли бы отразиться на счете, но этого не случилось. Играли, скажем так, средне. В начале чуть взорвались, потом перешли на удержание мяча без обострений. После перерыва с заменами стали играть получше. Гол пропустили опять из центральной зоны, где должны были находиться Обляков или Ахметов. Очень хорошим получился удар, Игорь среагировал, но это не помогло. Начали использовать Рондона, который стал выигрывать верховые единоборства, и началось давление, которое и привело к голу Чалова. А дальше додавить не хватило ни сил, ни мастерства.

Отсутствие игроков у ЦСКА сказывается только сзади. Фернандеса нет, Магнуссона тоже. Но надо забивать не один гол, чтобы выигрывать. Надо забивать два-три. Надо создавать моменты и реализовывать их. Нет Фернандеса, ну надо перестраиваться, надо включаться кому-то другому. Выпустили два нападающих - начало чувствоваться давление. Может быть, нужно играть в два нападающих, а не в одного.

Снизились ли у ЦСКА шансы на еврокубки? Я думаю, что у ЦСКА уже давно все снизилось. Чуда не случилось. В отличие от той же «Уфы», которая преобразилась, ЦСКА пошел по наклонной. В принципе, это было ожидаемо. «Армейцы» этот сезон уже просто доигрывают. Может быть, займут пятое место и все-таки попадут в еврокубки при удачном стечении обстоятельств: «Локомотив» может помочь, выиграв Кубок. Честно говоря, с такой игрой - мало верится», - сказал Масалитин.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Валерий Масалитин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
1 0
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
1 0
Краснодар - Сочи. Лучшие моменты.
Краснодар - Сочи. Лучшие моменты.
4 111
ЦСКА Москва - Уфа. Лучшие моменты.
ЦСКА Москва - Уфа. Лучшие моменты.
2 112
Ротор - Ахмат. Лучшие моменты.
Ротор - Ахмат. Лучшие моменты.
1 1
Рубин - Динамо Москва. Лучшие моменты.
Рубин - Динамо Москва. Лучшие моменты.
2 41
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей