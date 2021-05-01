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​ЦСКА потерял Влашича из-за травмы

01 Мая 2021, 17:50,

В субботу вечером ЦСКА проводит домашний матч против борющейся за выживание «Уфы». В перерыве «армейцы» провели сразу три замены. Одна из этих перестановок не планировалась, но полузащитник Никола Влашич, выйдя на поле на второй тайм, сразу же почувствовал боль. Ивице Оличе пришлось менять одного из лидеров своей команды.

В ближайшие часы наверняка появится информация о характере травмы Николы Влашича.

Следить за ходом второго тайма матча между ЦСКА и «Уфой» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.

В предыдущих тридцати трёх матчах за ЦСКА в этом сезоне Никола Влашич забил двенадцать голов и отдал шесть голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич
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