Рондон и Эджуке - в нападении ЦСКА на матч с «Уфой»

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01 Мая 2021, 15:58,
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Обнародованы стартовые составы московского ЦСКА и «Уфы» на поединок 28-го тура Премьер-лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Карпов, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Эджуке, Рондон.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Никитин, Бауэр, Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.
Матч ЦСКА - «Уфа» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, первого мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.
Перед этим матчем хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости располагаются на 15-й строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Уфа