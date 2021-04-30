Тодуа: «Карпова через час после начала банкета выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии»

Вратарь женского ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала об отношении к спиртному и поведала об интересном случае во время празднования успеха её команды.

- У нас такой график, что даже нет времени напиться, - заявила Тодуа на «Коммент.Шоу» на YouTube, отметив, что девушки любят масштабно погулять, если разрешает главный тренер.

Эльвира Тодуа добавила, что на празднование победы женской команды «армейцев» в чемпионате России пригласили и футболистов. Спустя час после начала неофициальной части праздника «Вадима Карпова выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии».

Добавим, что Карпову 18 лет, в этом сезоне в его активе один гол в 12 матчах.