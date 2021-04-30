Тодуа: «Карпова через час после начала банкета выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии»

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30 Апреля 2021, 18:57,
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Вратарь женского ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала об отношении к спиртному и поведала об интересном случае во время празднования успеха её команды.
- У нас такой график, что даже нет времени напиться, - заявила Тодуа на «Коммент.Шоу» на YouTube, отметив, что девушки любят масштабно погулять, если разрешает главный тренер.
Эльвира Тодуа добавила, что на празднование победы женской команды «армейцев» в чемпионате России пригласили и футболистов. Спустя час после начала неофициальной части праздника «Вадима Карпова выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии».
Добавим, что Карпову 18 лет, в этом сезоне в его активе один гол в 12 матчах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Вадим Карпов, Эльвира Тодуа
дом-2? не пишите такое? неужели совсем кушать нечего?