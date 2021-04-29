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Тренер вратарей ЦСКА: «Олич — думающий тренер»

29 Апреля 2021, 19:29,

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о наставнике «армейцев» Ивице Оличе.

«Олич — думающий тренер, который четко знает, чего хочет добиться от команды. Прекрасно говорит по-русски, полностью отдается работе», - цитирует Крамаренко пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что хорватский специалист возглавил московский клуб в конце марта. После двадцати семи туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от «Локомотива», идущего вторым, на шесть зачетных баллов.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, первого мая, соперником подопечных Олича станет «Уфа».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич, Дмитрий Крамаренко
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