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Широков: «Чалова все хотят отмазать мыслями от АПЛ, но она уже давно ушла»

29 Апреля 2021, 20:23,

Экс-игрок сборной России Роман Широков считает, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов далек от своей лучшей формы.

«У него был один год хороший, потом полтора мы его не видим. Его все хотят отмазать мыслями от АПЛ, но она уже давно ушла, - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Также Роман Широков добавил, что Чалову нужно прогрессировать и «просыпаться», чтобы окончательно не потерять место в команде.

В текущем сезоне у 23-летнего форварда пять голов и столько же ассистов в 33 матчах за клуб. Напомним, что в сезоне 2018/19 Фёдор Чалов становился лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги с 15 голами.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Роман Широков, Фёдор Чалов
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