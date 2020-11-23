Владимир Пономарёв: ЦСКА удержит первую строку до весны

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о том, что «армейцы» стали чемпионами первого круга РПЛ.

- ЦСКА - чемпион первого круга. Это неожиданность, или команда действительно сейчас показывает лучший футбол, чем конкуренты?

- Не лучше, но футбол средненький и стабильный. Без провалов. Но все равно для меня это неожиданность.

- Почему?

- Я думал, они займут второе-третье место по итогам первой части сезона. Получилось стечение обстоятельств. «Зенит» оступился, «Спартак» тоже, при этом вроде показывал хорошую игру. «Армейцы» играют стабильно, на четверочку. Да, бывают прекрасные матчи, но редко. По мне лучше, чтобы команда играла на четверочку, без провалов. Но бывает, что в середине сезона команда проваливается, и тренер ничего не может сделать. Но сейчас «армейцы» играют более-менее стабильно и надежно. В обороне есть проблемы и нужно много поправлять, но виден хороший потенциал. И впереди Ганчаренко пробует много игроков, которые могут помочь команде. Но пока не очень хорошо получается с Гайчем, плюс Эджуке никак не найдет себя. Я не пойму, что это за игрок, что он умеет делать. А вдруг раскроется? Так бывает. Вроде стал в пас немного играть. В районе штрафной площадки нужно обязательно брать игру на себя, чего многие не умеют. Чалов никак не приведет себя в порядок. На чистых мячах нельзя выиграть, нужно самому впахивать, обыгрывать оппонента, тогда что-то получится. А ждать какого-то отскока мяча от противника или какого-то идеального паса от партнера, на этом не заиграешь.

- Последний раз ЦСКА выигрывали первый круг в сезоне-2015/16, по итогам которого «красно-синие» взяли титул. Насколько велики шансы повторения успеха?

- Они есть, конечно. Вариантов много. Сейчас Марио поправится, Дзагоев. Замены есть. Главное, что мы очков много не потеряем. Конечно, обидно, что с «Сочи» сыграли вничью. Была возможность выиграть, но недотянули. Не хватило ни класса, ни физических возможностей. Ребята подустали.

- Вам встреча с «Сочи» не понравилась?

- Нет. На четыре с минусом сыграли. Поэтому и заработали одно очко.

- Кроме удара Эджуке и гола моментов не было.

- В том то и дело. Влашич немного сдал свои позиции, потому что тоже подустал. Он в сборной впахивал, и у нас на него большие надежды. Подустал парень, и мотивация у него сократилась.

- Может, после того, как его не отпустили в «Зенит»?

- А какой смысл ему уходить в «Зенит»? Он что, мало здесь получает? Наверняка ему прибавят по итогам первого круга. В этом плане обижаться не приходится. Можно спокойно играть за ЦСКА, как Акинфеев. Он же никуда не ушел. А если уйти, то там нужно будет показывать себя по-новому. А здесь он себя уже зарекомендовал. Все знают его возможности. В новом клубе надо опять доказывать, что ты лучший, впахивать. Это очень сложно, заиграть в другой команде, с другими партнерами.

- До зимней паузы еще четыре тура. Есть ли у ЦСКА запас прочности, чтобы удержаться на первом месте до весны?

- Вот этого я и боюсь, потому что следующий матч с «Рубином», а он проиграл «Ростову» 0:2. И три игры в декабре: дома с «Химками», на выезде с «Уралом» и «Ростовом». Но у нас будет еще встреча с «Вольфсбургом» и «Фейеноордом». Думаю, матчи с «Химками» и «Уралом» «армейцы» выиграют, а опасаюсь я за «Рубин». Тренеры их настроят на последние матчи, они побегут после неудачи. На «Ростов», я считаю, можно настроиться. Все-таки последняя игра чемпионата перед паузой. Можно выложиться до конца. Думаю, ЦСКА задержится на первом месте.

- Какие позиции нужно укрепить ЦСКА зимой, чтобы завоевать чемпионство?

- Центральную зону. Нужен центральный защитник и полузащитник. В нападении у «армейцев» полно игроков, но как их раскрыть? Почему Гайч никак не заиграет? Вот вчера его выпустили, ну подвигайся на поле. Как же так? Попроси мяч сам. Какая-то пассивная у него игра. Никак не пойму, что это за игрок. Выйди на ударную позицию, подготовься для удара. Мы же ни разу не видели, какой у него удар. Влашича мы знаем, что он бьет и слева, и справа. А этого мы ни видим, чтобы он нацеленно пробил в угол.

Елена Григорьевская