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Сигурдссон: «Когда нам забили гол, мы уже выпустили игру из рук»

22 Ноября 2020, 19:36,


Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Сочи» (1:1).

- ЦСКА бодро начал, прессинговали и забил гол, но потом преимущество ушло. С чем это связано?

- Да, мы хорошо начали, хорошо вели игру, хорошо атаковали. Но потом мы не смогли контролировать зоны, пришлось отойти назад. Когда нам забили гол, мы уже выпустили игру из рук.

- Перерыв на матчи сборных повлиял на команду? Показалось, что игрокам не хватило свежести.

- Если ты играешь в сборной, это не оправдание для тебя. Мы игроки, играем матч за матчем, тренируемся и готовимся к следующей игре, это то, что мы делаем. И если ты недостаточно свежий, не играй за национальную сборную. Не могу сказать, что это является оправданием.

- Сборная Исландии не прошла квалификацию чемпионата Европы. Что можешь сказать о том обидном поражении?

- Нечего даже сказать, это больно и тяжело. Проиграть с таким счетом и не попасть на Евро - нечего сказать, это ужасно.

- Сейчас в Москву пришла зима. Снег и холод сегодня не были проблемой?

- Для нас это такая же проблема, как и для нашего соперника. Это не первая зима в нашей жизни. Нам нужно играть и добиваться результата. У нас прекрасная команда, и мы продолжим сражаться.

- Впереди Лига Европы. Какие ожидания перед матчем?

- Мы все хотим выиграть, конечно. Сейчас нужно готовиться к игре. Нужно восстанавливаться, не так много осталось. Мы хотим скорее вернуться на поле  и показать, что мы сильная команда, способная побеждать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Арнор Сигурдссон
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