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Бурмистров: «Играли все друг за друга, а в таких случаях у нас всё получается»

22 Ноября 2020, 16:08,

Динамо Москва

Лучший футболист матча ЦСКА - «Сочи» (1:1) Никита Бурмистров поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- На выезде с ЦСКА результат, считаю, удачным. Ничья. Спасибо команде, спасибо всем ребятам, потому что это всех нас приз. Считаю, что играли все друг за друга, а в таких случаях у нас все получается во многих матчах. Надеюсь, мы так и дальше будем продолжать.

- Сегодня, несмотря на то, что пропустили быстрый мяч, быстро перестроились, забили два, пусть второй мяч и не засчитали, плюс ко всему имели не один голевой момент во втором тайме. Сегодня вы были настолько хороши, или ЦСКА, может быть, после паузы на сборные не совсем сбалансирован?

- Все знают, что после паузы на сборные команды подходят не в лучшем физическом состоянии, там перелеты. У нас тоже ребята подъехали только вчера. Вон Миха Мевля только вчера вечером прилетел. Для нас матч тоже был непростой. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Мы будем стараться так же хорошо играть и дальше, набирать очки и отнимать очки у фаворитов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Никита Бурмистров
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