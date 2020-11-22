Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Федотов: «Большая заслуга Акинфеева, что мы сегодня не забрали три очка»

22 Ноября 2020, 16:14,

Instagram

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениям от матча с ЦСКА (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- В целом, наверное, неплохой результат и игра с вашей стороны. Во втором тайме вообще могли забить и победить. Как охарактеризуете сегодняшний матч?

- Сделали то, что планировали, о чем договаривались, посмотрев на ЦСКА, некоторые вещи мы использовали. К сожалению очень обидно, ведь у нас было побольше остроты и голевых моментов, на мой взгляд, и очень обидно, что мы не набрали три очка.

- Во втором тайме Антон Заболотный мог забить два или три мяча. Почему не удалось?

- Только и остается восхищаться мастерством Игоря. Какой он мяч достал - уму непостижимо. Я просто вспоминаю матч с «Оренбургом», когда Деспотович также расстреливал его в упор, и он успел из-под перекладины вытащить и спас тогда для команды победу. И сегодня опять же его большая заслуга, что мы сегодня не забрали три очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола