Федотов: «Большая заслуга Акинфеева, что мы сегодня не забрали три очка»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениям от матча с ЦСКА (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- В целом, наверное, неплохой результат и игра с вашей стороны. Во втором тайме вообще могли забить и победить. Как охарактеризуете сегодняшний матч?

- Сделали то, что планировали, о чем договаривались, посмотрев на ЦСКА, некоторые вещи мы использовали. К сожалению очень обидно, ведь у нас было побольше остроты и голевых моментов, на мой взгляд, и очень обидно, что мы не набрали три очка.

- Во втором тайме Антон Заболотный мог забить два или три мяча. Почему не удалось?

- Только и остается восхищаться мастерством Игоря. Какой он мяч достал - уму непостижимо. Я просто вспоминаю матч с «Оренбургом», когда Деспотович также расстреливал его в упор, и он успел из-под перекладины вытащить и спас тогда для команды победу. И сегодня опять же его большая заслуга, что мы сегодня не забрали три очка.