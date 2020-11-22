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Дивеев играет с «Сочи» в защитной маске

22 Ноября 2020, 14:17,

Евро-Футбол.Ру

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев весьма неожиданно попал в стартовый состав команды на матч пятнадцатого тура чемпионата России против «Сочи». Дело в том, что в последнем матче сборной России футболист получил серьёзную травму в виде перелома носа, закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения.

Дивеев вышел на игру против «Сочи» в специальной защитной маске. Соответствующую фотографию опубликовала пресс-служба ЦСКА в Twitter.

 

Следить за матчем между ЦСКА и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы команда Виктора Ганчаренко упрочит своё лидерство в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев
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