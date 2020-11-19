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У защитника ЦСКА Дивеева перелом носа и сотрясение

19 Ноября 2020, 23:19,

Евро-Футбол.Ру

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев был травмирован по ходу национального матча сборной России с Сербией, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Как сообщает источник, игрок был обследован. Игорю диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа. За ним продолжает наблюдать медицинский штаб «красно-синих».

21-летний защитник провёл на данном этапе сезона 13 матчей за свой клуб и отличился один раз.

ЦСКА лидирует в чемпионате России, имея отрыв от «Зенита» в одно очко и от «Спартака» в два очка.

Также «армейцы» продолжают свою беспроигрышную серию в 5 матчей.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев
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