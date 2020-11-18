Зайнутдинов скоро вернётся на поле

Евгений Новиков, представитель игрока линии обороны ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, дал комментарий по поводу состояния здоровья «армейца».

«Врачи разрешили потихоньку приступать к тренировкам, далее нагрузки будут корректироваться, исходя из состояния игрока», — приводит слова Новикова Sport24.

Напомним, что 22-летний воспитанник казахстанского «Тараза» здорово проявил себя в «Ростове» и спустя год перебрался в стан ЦСКА. Примечательно, что именно в матче с командой Валерия Карпина в 14-м туре РПЛ Зайнутдинов получил травму головы. За московский клуб он провел 10 поединков, в которых забил 1 гол.