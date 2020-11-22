Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​Рабинер: «Кто мне вообще объяснит, каким образом Дивеев на поле?»

22 Ноября 2020, 15:04,

Евро-Футбол.Ру

Журналист Игорь Рабинер недоумевает по поводу выхода защитника Игоря Дивеева в стартовом составе ЦСКА на воскресный матч против «Сочи».

«А кто мне вообще объяснит, каким образом Дивеев на поле в стартовом составе?» - такими словами начинается публикация Рабинера в его Telegram-канале.

Рабинер не понимает, как на поле может находиться игрок, у которого всего лишь несколько дней назад врачи диагностировали перелом носа, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

Следить за событиями поединка между ЦСКА и «Сочи» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы «армейцы» упрочат своё лидерство в Премьер-лиге. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев, Игорь Рабинер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола