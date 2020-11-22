​Рабинер: «Кто мне вообще объяснит, каким образом Дивеев на поле?»

|
22 Ноября 2020, 15:04,
|
|
Журналист Игорь Рабинер недоумевает по поводу выхода защитника Игоря Дивеева в стартовом составе ЦСКА на воскресный матч против «Сочи».
«А кто мне вообще объяснит, каким образом Дивеев на поле в стартовом составе?» - такими словами начинается публикация Рабинера в его Telegram-канале.
Рабинер не понимает, как на поле может находиться игрок, у которого всего лишь несколько дней назад врачи диагностировали перелом носа, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.
Следить за событиями поединка между ЦСКА и «Сочи» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. В случае победы «армейцы» упрочат своё лидерство в Премьер-лиге.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев, Игорь Рабинер