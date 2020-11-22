Ганчаренко: «У нас не такая уж большая победная серия»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Победная серия ЦСКА составляет пять матчей.

- Это не такая уж большая серия. Наша задача сегодня - сыграть хорошо.

- В одном из последних интервью вы сказали, что победы добавляют некого чемпионского стержня. Можно ли сказать, что сейчас ЦСКА ментально готов бороться за чемпионство?

- Конечно, мы стали более зрелой команды. Тем не менее, еще много работы, еще много придется пройти, чтобы научиться выигрывать матчи и умножить преимущество, преодолеть какие-то трудности, которые могут быть в любом матче. Начиная с таких шагов, команда начинает что-то выигрывать.

- Сегодня морозно, идет снег. Влияет ли это как-то на тактику? Может быть, просили своих футболистов чаще бить из-за пределов своей штрафной?

- Только что заставляет лучше двигаться. Это точно можем сказать.