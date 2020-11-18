Бывший нападающий ЦСКА Муса интересен пяти английским клубам

Бывшим нападающим ЦСКА Ахмедом Муса заинтересовались клубы английской Премьер-лиги, как сообщает Teamtalk.

Агенты нигерийца предложили услуги их игрока таким клубам, как «Кристал Пэлас», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед».

Муса уже играл в английской Премьер-лиге за «Лестер», когда «лисы» заняли 12-е место по итогам чемпионата.

«Кристал Пэлас» на данный момент занимает 8 место в чемпионате, «Ньюкасл» занимает 13 позицию, «Вест Хэм» расположился на 12 строчке, а «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» находятся в зоне вылета.

Муса провёл за ЦСКА 182 матча и отметился 61 голом за свой клуб.