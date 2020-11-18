Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бывший нападающий ЦСКА Муса интересен пяти английским клубам

18 Ноября 2020, 23:09,

LiveSport.Ru

Бывшим нападающим ЦСКА Ахмедом Муса заинтересовались клубы английской Премьер-лиги, как сообщает Teamtalk.

Агенты нигерийца предложили услуги их игрока таким клубам, как «Кристал Пэлас», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед».

Муса уже играл в английской Премьер-лиге за «Лестер», когда «лисы» заняли 12-е место по итогам чемпионата.

«Кристал Пэлас» на данный момент занимает 8 место в чемпионате, «Ньюкасл» занимает 13 позицию, «Вест Хэм» расположился на 12 строчке, а «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» находятся в зоне вылета.

Муса провёл за ЦСКА 182 матча и отметился 61 голом за свой клуб.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: ЦСКА Москва, Муса
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён