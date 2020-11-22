ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»

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22 Ноября 2020, 12:51,
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Воскресную программу пятнадцатого тура чемпионата России будут открывать ЦСКА и «Сочи». Рулевой московских армейцев Виктор Ганчаренко решил выпустить с первых минут таких футболистов:
Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов.
Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
В случае победы над «Сочи» ЦСКА упрочит своё положение на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В настоящий момент «армейцы» имеют поровну очков с «Зенитом» и на два балла опережают «Спартак».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Сочи