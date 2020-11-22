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ЦСКА с трудом удержал ничью с «Сочи» и остался на первой строчке

22 Ноября 2020, 15:55,

LiveSport.Ru

В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги по футболу московский ЦСКА на родном стадионе не смог обыграть «Сочи», завершив матч результативной ничьей.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:1 Сочи
(1:0) Сигурдссон Арнор 5'    
    23' Бурмистров Никита (1:1)
Акинфеев Игорь Тикнизян Наяир   64' (Эджуке Чидера (   64') Дивеев Игорь Магнуссон Хёрдур Щенников Георгий   64' (Бистрович Кристиян (   64') Марадишвили Константин   68' Сигурдссон Арнор   69' (Ахметов Ильзат (   69'   71') Влашич Никола Зайнутдинов Бактиёр Обляков Иван Чалов Фёдор   69' (Гайч Адольфо (   69'   90')
Запасные: Котин Никита Шкурин Илья Тороп Владислав
Джанаев Сослан Миладинович Иван Мевля Миха Новосельцев Иван Терехов Сергей Юсупов Артур   80' Цаллагов Ибрагим Маргасов Тимофей Жоаозиньо Рамос   32' Заболотный Антон   83' (Дуганджич Марко (   83') Бурмистров Никита   81' (Пруцев Данил (   81')
Запасные: Немченко Анатолий Набиуллин Эльмир Варданян Эрик Калугин Никита Руденко Александр Александрович Заболотный Николай Боковой Андрей Нобоа Кристиан
22 ноября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Воскресный день в РПЛ стартовал матчем лидера. В соперниках не кто-нибудь, а сам футбольный клуб «Сочи» с главным форвардом сборной России в основе. Перед голевыми навыкам Антона Заболотного стояла сложная задача - прервать победную серию ЦСКА, которая уже насчитывает пять матчей. Но это только в РПЛ, в Европе «армейцы» позорятся как и все российские клубы/сорные.

Вернулся клубный футбол, вернулись кадровые проблемы ЦСКА. Зайнутдинов, Щенников и Дивеев играли с недолеченными травмами, у Игоря вообще перелом носа и ЧМТ. Нет Марио Фернандеса, Набабкина и Фукса. У «Сочи» тоже всё не безоблачно: Кристиан Нобоа и Ивелин Попов выбыли довольно давно. А уже не пятой минуте «армейцы» вскрыли  оборону гостей по правому краю.

В отсутствие Марио Фернандеса на правый фланг атаки свалился Никоал Влашич, мощно прострели, но мяч до Фёдора Чалова не дошёл. Мевля корявенько откинул сферу Сигурдссону и Арнор расстрелял Джанаева - 1:0.

Быстрый гол ужасно сказался на ЦСКА. Хозяева успокоились, отдали игру «Сочи» и пропустили после банального навеса. Маргасов забросил мяч в штрафную, а Никита Бурмистров в окружении трёх защитников разобрался лучше всех, в падении пальнув в штангу. От стойки мяч оказался в сетке - 1:1. ЦСКА настолько поплыл, что следом получил ещё один мяч. Артур Юсупов технично убрал на замахе защитника, а затем положил сферу в угол, но красоту загубил главный арбитр. Кукуляк по указанию помощника гол  отменил из-за микроскопического офсайда Никиты Бурмистрова.

Ситуация для ЦСКА не улучшалась, гости смотрелись веселее. Во втором тайме ещё погода вмешалась в дело, снег с дождём явно не помощники в комбинационном футболе. Сочинцы приноровились быстрее и вновь могли забить. Классный прострел Терехова с левого края нашёл Заболотного в центре штрафной площади. В касание Антон пробил под перекладину - выручил «армейцев» Игорь Акинфеев. Следующий шанс Заболотному создал Юсупов. Артур одной передачей вскрыл оборону ЦСКА, Антон вывалился на рандеву с Акинфеевым под небольшим углом, катил в дальний, но не попал.

Единственный опасный удар ЦСКА во стором тайме нанёс Эджуке уже в компенсированное время. Джанаев забрал сферу у штанги. «Армейцам» повезло, что Антон Заболотный загубил свои моменты, а рефери не засчитал гол Юсупова. «Сочи» смотрелся лучше и должен был побеждать в Москве, но сохранил один балл «армейцам», оставив их на первой строчке РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: ЦСКА Москва, Сочи
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Комментарии (1)
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0
ингерман
22 Ноября 2020, 16:00

ай хозяева отскочили.. антоха к своему титулу прибавил - фон.. антуан фон зе-болотный! )))

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