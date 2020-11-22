ЦСКА с трудом удержал ничью с «Сочи» и остался на первой строчке

В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги по футболу московский ЦСКА на родном стадионе не смог обыграть «Сочи», завершив матч результативной ничьей.

Воскресный день в РПЛ стартовал матчем лидера. В соперниках не кто-нибудь, а сам футбольный клуб «Сочи» с главным форвардом сборной России в основе. Перед голевыми навыкам Антона Заболотного стояла сложная задача - прервать победную серию ЦСКА, которая уже насчитывает пять матчей. Но это только в РПЛ, в Европе «армейцы» позорятся как и все российские клубы/сорные.

Вернулся клубный футбол, вернулись кадровые проблемы ЦСКА. Зайнутдинов, Щенников и Дивеев играли с недолеченными травмами, у Игоря вообще перелом носа и ЧМТ. Нет Марио Фернандеса, Набабкина и Фукса. У «Сочи» тоже всё не безоблачно: Кристиан Нобоа и Ивелин Попов выбыли довольно давно. А уже не пятой минуте «армейцы» вскрыли оборону гостей по правому краю.

В отсутствие Марио Фернандеса на правый фланг атаки свалился Никоал Влашич, мощно прострели, но мяч до Фёдора Чалова не дошёл. Мевля корявенько откинул сферу Сигурдссону и Арнор расстрелял Джанаева - 1:0.

Быстрый гол ужасно сказался на ЦСКА. Хозяева успокоились, отдали игру «Сочи» и пропустили после банального навеса. Маргасов забросил мяч в штрафную, а Никита Бурмистров в окружении трёх защитников разобрался лучше всех, в падении пальнув в штангу. От стойки мяч оказался в сетке - 1:1. ЦСКА настолько поплыл, что следом получил ещё один мяч. Артур Юсупов технично убрал на замахе защитника, а затем положил сферу в угол, но красоту загубил главный арбитр. Кукуляк по указанию помощника гол отменил из-за микроскопического офсайда Никиты Бурмистрова.

Ситуация для ЦСКА не улучшалась, гости смотрелись веселее. Во втором тайме ещё погода вмешалась в дело, снег с дождём явно не помощники в комбинационном футболе. Сочинцы приноровились быстрее и вновь могли забить. Классный прострел Терехова с левого края нашёл Заболотного в центре штрафной площади. В касание Антон пробил под перекладину - выручил «армейцев» Игорь Акинфеев. Следующий шанс Заболотному создал Юсупов. Артур одной передачей вскрыл оборону ЦСКА, Антон вывалился на рандеву с Акинфеевым под небольшим углом, катил в дальний, но не попал.

Единственный опасный удар ЦСКА во стором тайме нанёс Эджуке уже в компенсированное время. Джанаев забрал сферу у штанги. «Армейцам» повезло, что Антон Заболотный загубил свои моменты, а рефери не засчитал гол Юсупова. «Сочи» смотрелся лучше и должен был побеждать в Москве, но сохранил один балл «армейцам», оставив их на первой строчке РПЛ.