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Федотов оценил состояние Нобоа и Мамманы

22 Ноября 2020, 13:51,

Global Look Press

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Матч против лидера чемпионат, тем более, на его поле по определению не может быть простым.

- Все секреты не выдам, не надо рассказывать, продавать. Но то, что предъявим сопернику все свои силы и умение, это 100%.

- Вопрос по составу. Сегодня в заявке Кристиан Нобоа, он насколько готов сегодня играть, сколько минут в состоянии провести?

- Если бы он был готов на 100%, тогда, думаю, он бы вышел в стартовом составе. Он несколько дней тренируется в общей группе. Будем смотреть по ситуации, как будет складываться игра.

- Вместе с тем сегодня нет Мамманы. По какой причине?

- Травма, травма, столкнулись коленками на тренировке, поэтому не смог, делали обезболивающие, он пробовал, но не смог. Оставили его дома проводить курс лечения.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Кристиан Нобоа, Владимир Федотов, Эмануэль Маммана
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