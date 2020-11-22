Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

ЦСКА не смог обыграть «Сочи» - видео

22 Ноября 2020, 16:38,

Global Look Press

Матч 15-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» начался с голевой атаки «армейцев», и Арнор Сигурдссон метко пробил уже на пятой минуте. Казалось, что все пойдет по сценарию лидера, но в середине первого тайма гости ответили двумя голами, правда, судья засчитал только один - результатиную попытку Никиты Бурмистрова после подачи с правого фланга в центр штрафной. В оставшееся время «Сочи» создал побольше опасных моментов, но в итоге 1:1.

Всё самое интересное по этому матчу - в видеообзоре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Сочи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола