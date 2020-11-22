ЦСКА не смог обыграть «Сочи» - видео

Матч 15-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» начался с голевой атаки «армейцев», и Арнор Сигурдссон метко пробил уже на пятой минуте. Казалось, что все пойдет по сценарию лидера, но в середине первого тайма гости ответили двумя голами, правда, судья засчитал только один - результатиную попытку Никиты Бурмистрова после подачи с правого фланга в центр штрафной. В оставшееся время «Сочи» создал побольше опасных моментов, но в итоге 1:1.

Всё самое интересное по этому матчу - в видеообзоре.