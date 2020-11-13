Дуганджич: «Команда мечты – это «Арсенал»

Хорватский нападающий Марко Дуганджич дал обширное интервью пресс-службе «Сочи».

Игроку задали вопрос по поводу любимого клуба, на что Дуганджич ответил:

«С самого детства я большой болельщик «Арсенала». В 2004 году они прошли сезон без поражений. До сих пор являюсь их болельщиком. Это клуб моей мечты», - заявил Дуганджич.

Кроме того хорват сказал, что первый свой гол забил из офсайда за «Осиек», но то взятие ворот было отменено, и он запомнит этот момент на всю жизнь, так как «Осиек» тогда боролся за выживание и забивал крайне мало, а тот матч с «Загребом» они могли выиграть 1:0.

Также Дуганджич поведал, какие именно качества должны быть у хорошего футболиста. Среди них он выделил силу духа, так как техника и скорость – это лишь полдела, а вот дух, мозги и мышление выведут футболиста из-под любого прессинга, даже морального.