Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дуганджич: «Команда мечты – это «Арсенал»

13 Ноября 2020, 23:11,

Евро-Футбол.Ру

Хорватский нападающий Марко Дуганджич дал обширное интервью пресс-службе «Сочи».

Игроку задали вопрос по поводу любимого клуба, на что Дуганджич ответил:

«С самого детства я большой болельщик «Арсенала». В 2004 году они прошли сезон без поражений. До сих пор являюсь их болельщиком. Это клуб моей мечты», - заявил Дуганджич.

Кроме того хорват сказал, что первый свой гол забил из офсайда за «Осиек», но то взятие ворот было отменено, и он запомнит этот момент на всю жизнь, так как «Осиек» тогда боролся за выживание и забивал крайне мало, а тот матч с «Загребом» они могли выиграть 1:0.

Также Дуганджич поведал, какие именно качества должны быть у хорошего футболиста. Среди них он выделил силу духа, так как техника и скорость – это лишь полдела, а вот дух, мозги и мышление выведут футболиста из-под любого прессинга, даже морального.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Сочи, Марко Дуганджич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала