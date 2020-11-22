​Обляков: «Не могу сказать, что «Сочи» нельзя обыграть»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча пятнадцатого тура чемпионата России против «Сочи».

«Они неплохо играют, долгое время находились в верхней части таблицы, да и сейчас хорошо идут. Против «Сочи» будет нелегко, но и сказать, что эту команду нельзя обыграть, я тоже не могу», - приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА в Twitter.

Матч между ЦСКА и «Сочи» стартует в 14:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

В случае набора трёх очков команда Виктора Ганчаренко сможет упрочить своё лидерство в турнирной таблице, оторвавшись на три очка от «Зенита» и на четыре очка от «Спартака».