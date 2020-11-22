​Дивеев снял защитную маску перед игрой с «Сочи»

В воскресенье в рамках пятнадцатого тура чемпионата России ЦСКА принимает «Сочи». Перед игрой пресс-служба московской команды опубликовала фотографию защитника Игоря Дивеева в защитной маске.

Казалось, Дивеев будет играть в маске, ведь в последней игре за сборную России футболист получил перелом носа, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Тем не менее, перед началом игры защитник снял маску.

Следить за ходом поединка между ЦСКА и «Сочи» во всех деталях можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.