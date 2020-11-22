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Ганчаренко – о появлении Дивеева: «У нас сегодня не было выбора»

22 Ноября 2020, 17:20,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал появление защитника Игоря Дивеева в матче против «Сочи» (1:1).

«Игорь — настоящий боец, и у нас сегодня не было выбора. Наполучал он, конечно, прилично», - цитирует Ганчаренко sport24.

Напомним, что у Дивеева была диагностирована черепно-мозговая травма и перелом носа со смещением, всё это он получил в матче против сборной Сербии (5:0).

После пятнадцати туров ЦСКА с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на один зачетный балл.

В четверг, 26 ноября, «амрейцы» на своем поле примут «Фейеноорд» в рамках группового этапа Лиги Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Игорь Дивеев
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