Кузнецов прокомментировал поражение ЦСКА от «Урала»

Наставник медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мнением о поражении ЦСКА в матче Фонбет Кубка России от «Урала» (0:0, 4:5 по пен.).

«Урал» сейчас не подарок — уже девять или 10 игр не проигрывает. Окончание сезона накладывает отпечаток расслабленности», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Специалист отметил, что не все основные футболисты играли в этом матче, но все равно, никаких оправданий быть не может.

«Урал» возглавил группу D, набрав 11 очков после пяти матчей. ЦСКА занимает вторую строчку, имея в своем активе 10 баллов.

В заключительном туре «армейцы» встретятся с «Сочи», а екатеринбургский клуб сыграет с «Торпедо». Оба матча пройдут 26 ноября в 16:00 по мск.