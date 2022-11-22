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Кубок России

Ганчаренко обыграл бывших: «Урал» победил ЦСКА по пенальти в Фонбет Кубке России

22 Ноября 2022 • 17:13 Комментировать (1)
Урал
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

В предпоследнем туре группового этапа Кубка России ЦСКА отправился на матч с «Уралом» в Екатеринбург.

Протокол игры  
Урал0:0ЦСКА Москва
(:) Шатов Олег1'  
(:) Газинский Юрий2'  
  2'Гаич Милан II (:)
(:) Ранджелович Лазар3'  
  3'Яковлев Владислав Геннадьевич (:)
(:) Гогличидзе Лео4'  
  4'Мендес Виктор (:)
  5'Чалов Фёдор (:)
(:) Бегич Сильвие6'  
Помазун ИльяБегич СильвиеБевеев Мингиян  90'Эмерсон РамосКулаков ДенисСиссе ИбраимаЕгорычев Андрей 60' (Шатов Олег ( 60') Газинский ЮрийРанджелович ЛазарСунгатулин Фаниль  9' 46' (Татаринов Евгений ( 46') Бикфалви Эрик 82' (Гогличидзе Лео ( 82')
Запасные: Герасимов АлексейБыковский ИльяФилипенко ЕгорАлексеев Никита IIМамин АртёмЖелезнов Юрий
Тороп ВладиславМойзес МоураНабабкин КириллЕрмаков Никита  30'Гаич Милан IIМухин МаксимОбляков Иван 81' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 81') Зайнутдинов Бактиёр 70' (Чалов Фёдор ( 70') Зделар Саша 86' (Мендес Виктор ( 86') Виллиан да Силва  32'Заболотный Антон 70' (Щенников Георгий ( 70')
Запасные: Каптилович ДмитрийДе Лара Фукс БруноАкинфеев ИгорьБоков ДанилаУшаков ЕгорЛукин МатвейСливин Алексей
22 ноября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

В первых четырёх турах Кубка «шмели» и «армейцы» набрали по девять очков, чем обеспечили себе попадание в весеннюю часть турнира. Другое дело, что кто-то из них мог упасть на третью строчу и оказаться из-за этого в нижней сетке следующего этапа. В первом круге, когда команды встречались в Москве, победу со счётом 2:1 одержал ЦСКА, и все три гола были забиты тогда в последние пятнадцать минут матча.

Как и прогнозировалось, Владимир Федотов выставил с первых минут не самую основу. Чтобы оценить степень смешанности состава, было достаточно посмотреть, кто у «армейцев» в воротах. Так вот, последний рубеж «красно-синих» защищал не Акинфеев, а Тороп. Федотов обычно так и делает, давая больше порезвиться на Кубок тем, у кого недостаточно игрового времени в чемпионате.

Отчётный матч был, понятное дело, нерядовым для главного тренера «Урала». Виктор Ганчаренко в своё время неоднократно приводил «армейцев» ко второму месту в чемпионате, но постепенно команда при нём перестала прогрессировать, и дело пришло к закономерной отставке. Этой осенью Ганчаренко здорово работает в «Урале», он вытащил «шмелей» из подвала в середину таблицы Премьер-лиги.

Первый тайм ЦСКА провёл с явным преимуществом, и время от времени возникали тревожные эпизоды в штрафной площади екатеринбуржцев. Обляков и Зайнутдинов примеривались к чужим воротам со второго этажа, но не попадали в створ. Заболотный промахивался издали, прострел Гайича перехватывался Бевеевым, удар Облякова легко отбивал в ближнем углу Помазун.

Шальной пенальти могли получить в свою пользу уральцы в районе 23-й минуты. Набабкин тогда неаккуратно действовал в своей штрафной, не просчитав, что отскочивший от газона мяч попадёт ему в руку. Видеоассистенты посоветовали главному судье Чистякову не ставить одиннадцатиметровый, поскольку «гандбол» был неумышленный и не повлиял на игровую ситуацию. Спустя где-то десять минут пенальти не был назначен и в другие ворота, возле которых мяч немножко попал с близкого расстояния в руку Бевееву.

В первом тайме «Урал» не сумел нанести ни одного удара по воротам, зато вскоре после перерыва Бикфалви опасно пробил головой после навеса – чуть правее створа. До этого был отменён гол Заболотного из офсайда. В районе часа игры Гаийч, опередивший Эммерсона, замкнул подачу Зайнутдинова мимо пустого створа.

В первом тайме «Урал» не сумел нанести ни одного удара по воротам, зато вскоре после перерыва Бикфалви опасно пробил головой после навеса – чуть правее створа. До этого был отменён гол Заболотного из офсайда. В районе часа игры Гаийч, опередивший Эммерсона, замкнул подачу Зайнутдинова мимо пустого створа. Игра, в общем, шла равная. В концовке Зделар получил травму и покинул поле на носилках. Всё спокойно шло к серии пенальти.

В послематчевой серии футболисты били одиннадцатиметровые в следующем порядке. Мойзес – 0:0 (штанга). Шатов – 1:0. Гайич – 1:1. Газинский – 2:1. Яковлев – 2:2. Ранджелович – 3:2. Мендес – 3:3. Гогличидзе – 4:3. Чалов – 4:4. Татаринов – 4:4 (мимо). Ермаков – 4:4 (вратарь). Бегич – 5:4. Виктор Ганчаренко обыграл свой бывший клуб. «Урал» набрал одиннадцать очков и опередил ЦСКА в таблице группы D на два балла.

Кирилл Иванцов

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22 Ноября 2022 в 17:24
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