Ганчаренко обыграл бывших: «Урал» победил ЦСКА по пенальти в Фонбет Кубке России

В предпоследнем туре группового этапа Кубка России ЦСКА отправился на матч с «Уралом» в Екатеринбург.

В первых четырёх турах Кубка «шмели» и «армейцы» набрали по девять очков, чем обеспечили себе попадание в весеннюю часть турнира. Другое дело, что кто-то из них мог упасть на третью строчу и оказаться из-за этого в нижней сетке следующего этапа. В первом круге, когда команды встречались в Москве, победу со счётом 2:1 одержал ЦСКА, и все три гола были забиты тогда в последние пятнадцать минут матча.

Как и прогнозировалось, Владимир Федотов выставил с первых минут не самую основу. Чтобы оценить степень смешанности состава, было достаточно посмотреть, кто у «армейцев» в воротах. Так вот, последний рубеж «красно-синих» защищал не Акинфеев, а Тороп. Федотов обычно так и делает, давая больше порезвиться на Кубок тем, у кого недостаточно игрового времени в чемпионате.

Отчётный матч был, понятное дело, нерядовым для главного тренера «Урала». Виктор Ганчаренко в своё время неоднократно приводил «армейцев» ко второму месту в чемпионате, но постепенно команда при нём перестала прогрессировать, и дело пришло к закономерной отставке. Этой осенью Ганчаренко здорово работает в «Урале», он вытащил «шмелей» из подвала в середину таблицы Премьер-лиги.

Первый тайм ЦСКА провёл с явным преимуществом, и время от времени возникали тревожные эпизоды в штрафной площади екатеринбуржцев. Обляков и Зайнутдинов примеривались к чужим воротам со второго этажа, но не попадали в створ. Заболотный промахивался издали, прострел Гайича перехватывался Бевеевым, удар Облякова легко отбивал в ближнем углу Помазун.

Шальной пенальти могли получить в свою пользу уральцы в районе 23-й минуты. Набабкин тогда неаккуратно действовал в своей штрафной, не просчитав, что отскочивший от газона мяч попадёт ему в руку. Видеоассистенты посоветовали главному судье Чистякову не ставить одиннадцатиметровый, поскольку «гандбол» был неумышленный и не повлиял на игровую ситуацию. Спустя где-то десять минут пенальти не был назначен и в другие ворота, возле которых мяч немножко попал с близкого расстояния в руку Бевееву.

В первом тайме «Урал» не сумел нанести ни одного удара по воротам, зато вскоре после перерыва Бикфалви опасно пробил головой после навеса – чуть правее створа. До этого был отменён гол Заболотного из офсайда. В районе часа игры Гаийч, опередивший Эммерсона, замкнул подачу Зайнутдинова мимо пустого створа.

В первом тайме «Урал» не сумел нанести ни одного удара по воротам, зато вскоре после перерыва Бикфалви опасно пробил головой после навеса – чуть правее створа. До этого был отменён гол Заболотного из офсайда. В районе часа игры Гаийч, опередивший Эммерсона, замкнул подачу Зайнутдинова мимо пустого створа. Игра, в общем, шла равная. В концовке Зделар получил травму и покинул поле на носилках. Всё спокойно шло к серии пенальти.

В послематчевой серии футболисты били одиннадцатиметровые в следующем порядке. Мойзес – 0:0 (штанга). Шатов – 1:0. Гайич – 1:1. Газинский – 2:1. Яковлев – 2:2. Ранджелович – 3:2. Мендес – 3:3. Гогличидзе – 4:3. Чалов – 4:4. Татаринов – 4:4 (мимо). Ермаков – 4:4 (вратарь). Бегич – 5:4. Виктор Ганчаренко обыграл свой бывший клуб. «Урал» набрал одиннадцать очков и опередил ЦСКА в таблице группы D на два балла.

Кирилл Иванцов