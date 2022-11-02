Чанов: «Если бы что-то было, думаю, что об этом помнили, как руку Марадоны»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слова Миодрага Божовича о нечестно выигранном ЦСКА кубке в финальном матче против «Амкара» (2:2, 4:1 пен.).

Специалист считает подобные слова некорректными, так как произошедшее случилось уже довольно большое количество лет назад. Тем не менее, Чанов не может припомнить того факта, что «армейцы» сотрудничали с судьями.

«Если бы что-то было, думаю, что об этом помнили, как руку Марадоны. Обычный матч», - цитирует Чанова «Спорт День За Днём».

По ходу поединка команда из Перми вела с преимуществом в два мяча, однако «красно-синим» удалось сравнять счёт и вырвать победу в серии послематчевых пенальти.