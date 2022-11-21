Корнаухов надеется на победу ЦСКА в матче с«Уралом»

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался в преддверии матча Фонбет Кубка России между «армейцами» и «Уралом».

«Кубковые встречи важны, тем более ЦСКА еще не обеспечил себе выход в следующий раунд. Надеюсь, победят и начнут реализовывать те моменты, которые ранее не удавалось», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Матч пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Уралом» и ЦСКА состоится завтра, 22 ноября, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что «армейцы» и «шмели» набрали по девять очков и возглавляют группу D, на третьей строчке идет «Торпедо» (6 очков) и замыкает квартет «Сочи» (0).