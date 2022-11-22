Зделар получил травму в кубковой игре с «Уралом»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар получил травму по ходу матча 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Урала».

На 86-й минуте сербский хавбек покинул поле на носилках, а его место занял чилиец Виктор Мендес. В данную минуту идёт серия пенальти. Победившая команда единолично возглавит турнирную таблицу группы D. На данный момент в активе обоих коллективов по девять набранных очков. Также в этом квартете выступают «Торпедо» и «Сочи».

В нынешнем сезоне Зделар провёл в составе ЦСКА 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Напомним, что в «армейский» клуб 27-летний футболист перешёл минувшим летом из белградского «Партизана».