Акинфеев и Чалов - в запасе ЦСКА на матч с «Уралом»

В рамках пятого тура группового раунда Фонбет Кубка России московский ЦСКА на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

С первых минут в составе хозяев на поле появятся следующие игроки: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви.

В стартовом составе «армейцев» выйдут: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Заболотный.

Отметим, что голкипер Игорь Акинфеев и нападающий Фёдор Чалов остались в запасе московского клуба.

Матч пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 15:00 по московскому времени.