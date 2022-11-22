Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Кубок России

Помазун: «Приятно отбить пенальти, для меня это редкость»

22 Ноября 2022 • 19:49 Комментировать
Урал
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Вратарь «Урала» Илья Помазун высказался о серии пенальти в матче с ЦСКА. Екатеринбургский клуб одержал победу над «армейцами» в рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России в серии послематчевых одиннадцатиметровых (0:0, 5:4 по пен.).

«Приятно отбить пенальти именно от футболиста ЦСКА? Просто приятно отбить пенальти. Для меня это редкость», — цитирует слова Помазуна «Матч ТВ».

Напомним, 26-летний голкипер проводит текущий сезон в «Урале» в аренде, права на него принадлежат ЦСКА.

Помазун провел 19 матчей за «шмелей», в которых пропустил 30 голов и четыре раза сохранил свои ворота «сухими».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Илья Помазун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
4.40 3.75 1.84
Видео
Окончен после пенальти
Химки Химки
Пари НН Пари НН
1
1
2.55 3.40 2.85
Видео
48 мин
Торпедо Москва Торпедо Москва
Сочи Сочи
0
0
3.10 3.75 2.22
Видео
23.11.22 в 14:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
3.15 3.45 2.31
Видео
23.11.22 в 16:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
2.85 3.40 2.55
Видео
23.11.22 в 18:00
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
3.80 3.90 1.92
Видео
23.11.22 в 20:00
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.14 3.65 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Ноября
19:49 · Кубок России
Помазун: «Приятно отбить пенальти, для меня это редкость»
19:33 · Кубок России
«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки»
19:30 · Кубок России
«Торпедо» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Червиченко: «Человек, составлявший расписание матчей Кубка России во время ЧМ-2022 — идиот» 3
18:20 · Кубок России
Кузнецов прокомментировал поражение ЦСКА от «Урала»
18:15 · Кубок России
Пономарёв — о ЦСКА: «Трудно играть им без нападающих»
17:59 · Кубок России
Президент «Урала» Иванов — о матче с ЦСКА: «Больше всего доволен тем, что пришло столько болельщиков»
17:47 · Кубок России
​Серия «Урала» без поражений достигла 10 матчей
17:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран: «Я отдам предпочтение матчу ЧМ, а не Кубка России»
17:40 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» рассказали, планирует ли клуб выкупать Помазуна
17:08 · Кубок России
Зделар получил травму в кубковой игре с «Уралом»
17:00 · Кубок России
«Химки» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:15 · Кубок России
Радченко: «Зенит» постарается взять реванш у «Спартака»
15:54 · Кубок России
​Карраскаль вернулся в расположение ЦСКА
15:46 · Кубок России
​Паршивлюк не сыграет с «Ахматом»
Все новости