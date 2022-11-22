Помазун: «Приятно отбить пенальти, для меня это редкость»

Вратарь «Урала» Илья Помазун высказался о серии пенальти в матче с ЦСКА. Екатеринбургский клуб одержал победу над «армейцами» в рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России в серии послематчевых одиннадцатиметровых (0:0, 5:4 по пен.).

«Приятно отбить пенальти именно от футболиста ЦСКА? Просто приятно отбить пенальти. Для меня это редкость», — цитирует слова Помазуна «Матч ТВ».

Напомним, 26-летний голкипер проводит текущий сезон в «Урале» в аренде, права на него принадлежат ЦСКА.

Помазун провел 19 матчей за «шмелей», в которых пропустил 30 голов и четыре раза сохранил свои ворота «сухими».